Общество

Крупные переводы самому себе по СБП станут признаком мошенничества

12 ноября 2025 в 08:23
ЦБ усилит контроль за переводами по СБП

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Банк России планирует включить крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) в перечень признаков мошеннических операций. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

«Крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — заявил Уваров в интервью РИА Новости. По его словам, такое решение связано с действиями злоумышленников, которые убеждают людей перевести сбережения со счетов в других банках на свой счет через СБП, чтобы затем похитить деньги. Он отметил, что банки теперь будут учитывать такой перевод как подозрительный, если в тот же день клиент попытается отправить деньги человеку, которому не переводил средства в течение последних шести месяцев.

В июле 2024 года регулятор уже расширял перечень признаков мошеннических операций до шести. Среди них — переводы на счета с историей мошеннических операций, информация о уголовном деле в отношении получателя, данные от сторонних организаций о нехарактерной активности клиента перед переводом и сведения из базы данных Банка России о мошеннических счетах.

С начала осени банки стали активнее блокировать переводы между собственными счетами в разных финансовых учреждениях из-за новых законодательных норм, направленных на борьбу с мошенничеством. Кредитные организации внедряют более чувствительные системы мониторинга, из-за чего случаи блокировок выросли на треть по сравнению с прошлым годом. Теперь крупные переводы самому себе через СБП могут быть включены в перечень признаков мошеннических операций, что еще больше усилит контроль за подобными транзакциями.

