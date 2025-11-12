Крупные переводы самому себе по СБП станут признаком мошенничества

ЦБ усилит контроль за переводами по СБП Фото: Размик Закарян © URA.RU

Банк России планирует включить крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) в перечень признаков мошеннических операций. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

«Крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — заявил Уваров в интервью РИА Новости. По его словам, такое решение связано с действиями злоумышленников, которые убеждают людей перевести сбережения со счетов в других банках на свой счет через СБП, чтобы затем похитить деньги. Он отметил, что банки теперь будут учитывать такой перевод как подозрительный, если в тот же день клиент попытается отправить деньги человеку, которому не переводил средства в течение последних шести месяцев.

В июле 2024 года регулятор уже расширял перечень признаков мошеннических операций до шести. Среди них — переводы на счета с историей мошеннических операций, информация о уголовном деле в отношении получателя, данные от сторонних организаций о нехарактерной активности клиента перед переводом и сведения из базы данных Банка России о мошеннических счетах.

Продолжение после рекламы