Как избавиться от чужого долга по кредиту

Избавиться от чужого долга можно через сайт ФССП Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Оспорить долг, который был навязан через двойника, можно через портал «Госуслуги». Об этом сообщила руководитель практики банкротства и корпоративных споров «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.

«Проще всего сделать это онлайн: например, подайте заявление через портал Госуслуг (сервис „Подача заявлений и ходатайств в ФССП“), выбрав опцию „На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить“», — отметила Ляпунова в интервью агентству «Прайм». Также, по ее словам, можно обратиться напрямую через интернет-приемную ФССП на их сайте, указав тему обращения «Я двойник!».

В тексте обращения нужно описать ситуацию и приложить сканы документов, подтверждающих личность. Заявление через «Госуслуги» рассматривается до 17 дней, а обращение через сайт ФССП обычно решается быстрее — примерно за двое суток.

Ляпунова отметила, что, несмотря на улучшения, проблема ошибочного взыскания чужих долгов остается актуальной. В 2022 году ситуация начала меняться после добавления в документы для взыскания данных должника (СНИЛС, ИНН, паспортные данные). Это сократило количество ошибок примерно на 80 %. Однако случаи неправильного взыскания все еще возможны из-за старых исполнительных производств без этих идентификаторов.

Кроме того, юрист посоветовала принимать меры для профилактики подобных ситуаций: внимательно относиться к документам, следить за уведомлениями из банков и госорганов, периодически проверять свои данные в базе ФССП и запрашивать кредитную историю. Также можно заранее попросить внести себя в реестр «двойников», который ведет ФССП, чтобы снизить риск наложения чужих финансовых обязательств.