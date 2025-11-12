Как избавиться от чужого долга по кредиту
Избавиться от чужого долга можно через сайт ФССП
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Оспорить долг, который был навязан через двойника, можно через портал «Госуслуги». Об этом сообщила руководитель практики банкротства и корпоративных споров «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.
«Проще всего сделать это онлайн: например, подайте заявление через портал Госуслуг (сервис „Подача заявлений и ходатайств в ФССП“), выбрав опцию „На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить“», — отметила Ляпунова в интервью агентству «Прайм». Также, по ее словам, можно обратиться напрямую через интернет-приемную ФССП на их сайте, указав тему обращения «Я двойник!».
В тексте обращения нужно описать ситуацию и приложить сканы документов, подтверждающих личность. Заявление через «Госуслуги» рассматривается до 17 дней, а обращение через сайт ФССП обычно решается быстрее — примерно за двое суток.
Ляпунова отметила, что, несмотря на улучшения, проблема ошибочного взыскания чужих долгов остается актуальной. В 2022 году ситуация начала меняться после добавления в документы для взыскания данных должника (СНИЛС, ИНН, паспортные данные). Это сократило количество ошибок примерно на 80 %. Однако случаи неправильного взыскания все еще возможны из-за старых исполнительных производств без этих идентификаторов.
Кроме того, юрист посоветовала принимать меры для профилактики подобных ситуаций: внимательно относиться к документам, следить за уведомлениями из банков и госорганов, периодически проверять свои данные в базе ФССП и запрашивать кредитную историю. Также можно заранее попросить внести себя в реестр «двойников», который ведет ФССП, чтобы снизить риск наложения чужих финансовых обязательств.
С 1 ноября ФНС получила право взыскивать налоговые задолженности с физических лиц и самозанятых в досудебном порядке. После уведомления гражданина через «Госуслуги» или личный кабинет ФНС сможет списать средства при отсутствии возражений в течение 30 дней. Изменения касаются долгов по имущественным, земельным, транспортным налогам и НДФЛ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.