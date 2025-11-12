Новейшая ракета-носитель «Союз-5» доставлена на космодром Байконур

На Байконур доставили первую ракету «Союз-5» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На космодром Байконур доставлена первая ракета среднего класса «Союз-5». Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Ракета-носитель „Союз-5“ прибыла на космодром Байконур. Блоки ракеты доставлены в монтажно-испытательный корпус, где ракету будут готовить к предстоящему пуску», — говорится в сообщении. Запуск ракеты запланирован до конца 2025 года.

«Союз-5» — новая ракета среднего класса. Она предназначена для выведения автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с применением разгонных блоков. Разработкой и производством ракеты занимается Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре

Продолжение после рекламы

Среди преимуществ «Союза-5» в «Роскосмосе» отмечают высокую точность выведения полезной нагрузки и относительно низкую стоимость запусков. Подготовка и старт ракеты будут проходить в автоматическом режиме, что позволит сократить время нахождения носителя на стартовой площадке и повысить точность пуска. Запускаться ракета будет с модернизированной площадки №45 космодрома Байконур, обновленной в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек».