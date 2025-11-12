Промзона загорелась в Ставропольском крае после атаки дронов: что известно

ВСУ атаковали Ставропольский край, возник пожар Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Над Буденновским округом Ставропольского края силы ПВО Минобороны России отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

На территории промзоны Буденновска из-за обломков сбитых БПЛА возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. Что известно о городе и атаках на него — в материале URA.RU.

ВСУ атаковали Буденновск

В Буденновском округе средства противовоздушной обороны Минобороны РФ успешно пресекли атаку БПЛА, запущенных с украинской стороны. Как сообщил Владимир Владимиров в своем telegram-канале в результате падения обломков уничтоженных беспилотников на территории промышленной зоны Буденновска возник пожар.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные бригады и другие экстренные службы. Согласно оперативной информации, жертв нет, жилые здания не получили повреждений, а объекты инфраструктуры функционируют в обычном режиме.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Ситуация находится под контролем.

В последний раз ВСУ пытались атаковать город в октябре

Первый налет ВСУ на город произошел 29 октября 2025 года. Российская система ПВО отразила атаку украинских беспилотников на промышленную зону города. Тогда жертв и разрушений удалось избежать.

Что такое Буденновск и где он находится

Буденновск — это город в Ставропольском крае Российской Федерации, который является административным центром Буденновского муниципального округа. Он назван в честь советского военачальника Семена Михайловича Буденного.

Населенный пункт расположен на реке Кума, расстояние до Ставрополя составляет 170 километров в восточном направлении. В городе находятся две железнодорожные станции, обеспечивающие сообщение с Минеральными Водами и Ставрополем.

Географически Буденновск находится на Северном Кавказе в области, которая представляет собой переходную зону между степью и полупустыней, и располагается в своеобразном буферном районе, являющемся предметом территориальных споров между Европой и Азией. Рельеф местности характеризуется равнинно-холмистым ландшафтом, при этом горные вершины Кавказа с территории города не просматриваются.