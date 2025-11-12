Эксперт объяснил, почему тела Усольцевых не нашли в тайге
Тела Усольцевых могут находиться под снегом
Усольцевы, пропавшие в тайге Красноярского края, могут быть укрыты снегом, обглоданы животными или же могли куда-то уйти. Об этом сообщил судмедэксперт Александр Аулов.
«Либо их укрыло где-то снегом, они замерзли, но к весне оттают. Второй вариант — если их не засыпало снегом, то животные могут обглодать до костей. Тогда определить, чьи это останки, можно будет только по ДНК-исследованию. Третий вариант — они не погибли и куда-то ушли», — заявил Аулов. Его слова приводит aif.ru.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября во время туристического путешествия по Красноярскому краю. Поисковые мероприятия с участием добровольцев были завершены из-за неблагоприятных погодных условий, сейчас поиски продолжают профессиональные спасатели и волонтеры. Спасатель международного класса Владимир Легошин считает, что отсутствие следов в районе поисков может указывать на то, что семья самостоятельно покинула место или тщательно скрывает свое местонахождение. Следственный комитет же считает, что наиболее вероятная версия — несчастный случай.
