Эксперт объяснил, почему тела Усольцевых не нашли в тайге

Тела Усольцевых могут находиться под снегом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Усольцевы, пропавшие в тайге Красноярского края, могут быть укрыты снегом, обглоданы животными или же могли куда-то уйти. Об этом сообщил судмедэксперт Александр Аулов.

«Либо их укрыло где-то снегом, они замерзли, но к весне оттают. Второй вариант — если их не засыпало снегом, то животные могут обглодать до костей. Тогда определить, чьи это останки, можно будет только по ДНК-исследованию. Третий вариант — они не погибли и куда-то ушли», — заявил Аулов. Его слова приводит aif.ru.