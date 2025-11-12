Зарплаты челябинских врачей выросли на четверть, их начальников — на треть
Зарплаты выросли за год у всех категорий медиков
В Челябинской области зарплаты медиков за год увеличились на 23%, главврачей — на 31%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата. ру», докторам больницы готовы платить по 80 тысяч рублей.
«Медианные зарплатные предложения в медицинской сфере региона показали положительную динамику по большинству специальностей. Рост у врачей достиг 23% — до 80 тысяч рублей», — заявили URA.RU в «Зарплате.ру».
Главврачи могут рассчитывать на 85 тысяч рублей, медицинские сестры и братья — на 42,5 тысячи (с ростом в 10%), ассистентам врача чаще всего предлагали 40 тысяч рублей в месяц (увеличение доходов составило 7%). Аналитики усреднили данные, и получилось, что зарплаты медицинских кадров возросли на 14% с 50 до 57 тысяч рублей.
Количество вакансий в данной сфере выросло. За год количество открытых позиций в медицинских учреждениях поднялось на 11%. Но и соискатели не сидели на месте. Общее количество откликов на вакансии в сфере здравоохранения увеличилось на 59%. При этом наибольшую активность проявили психологи, чьи отклики выросли в 3,4 раза.
