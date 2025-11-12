ФСБ раскрыла покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба безопасности предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. По данным ведомства, двое граждан Украины планировали убить епископа с помощью взрывного устройства.

«УК России в отношении гражданина Украины Поповича Д.Е. и гражданина России Иванковича Н.С., которые по заданию украинских спецслужб планировали совершить в г. Москве убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов) путем подрыва самодельного взрывного устройства по месту нахождения архиерея», — сообщили в пресс-службе ведомства URA.RU. В отношении них было возбуждено уголовное дело по двум статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По информации ведомства, после начала специальной военной операции Попович и Иванкович были завербованы украинскими спецслужбами. Их задачей было следить за митрополитом и собирать информацию о его контактах. В феврале 2025 года они получили указание убить митрополита путем теракта в Сретенском мужском монастыре в Москве. В ФСБ считают, что цель теракта — сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

Продолжение после рекламы