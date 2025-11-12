22 украинских дрона уничтожили в небе над РФ
12 ноября 2025 в 09:13
Срочная новость
Фото: © URA.RU
За ночь в небе над регионами Российской Федерации, включая Московский регион, было уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата украинского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
