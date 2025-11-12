Житель Приморского края стал мультимиллионером, выиграв в лотерею

После вычета налога победитель получит 8 398 000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Приморского края одержал победу в онлайн-лотерее и получил суперприз в размере 10 миллионов рублей. Он стал первым участником, которому удалось выиграть эту сумму. Счастливый билет он купил онлайн на сайте организатора.

«Поздравляем суперпобедителя онлайн-лотереи, выигравшего впервые за всю историю игры главный приз — 10 000 000 рублей. Житель Приморья пополнил список счастливых жителей края, ставших миллионерами», — сообщили в пресс-службе организатора URA.RU.

Там также отметили, что в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения с выигрыша, который превышает 5 000 000 рублей, взимается налог в размере 18 %. В результате сумма налога с суперприза достигнет 1 602 000 рублей, и после его уплаты победитель получит 8 398 000 рублей.

