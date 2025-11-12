Логотип РИА URA.RU
Над регионами России в ночь на 12 ноября сбито 22 украинских БПЛА

12 ноября 2025 в 09:48
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 22 украинских БПЛА

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Силы противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали в течение прошедшей ночи 22 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: восемь беспилотников — над Ростовской областью, четыре дрона — над Ставропольским краем, три дрона — над Орловской областью, три беспилотника — над Брянской, два дрона — над Тульской, один дрон — над Калужской и один беспилотник — над Московским регионом.

В результате ночной атаки возник пожар в промзоне Ставропольского края. По официальным данным, на месте работают пожарные. Никто не пострадал. Что известно об ударе — в материале URA.RU

