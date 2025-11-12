Красное северное сияние наблюдали жители Челябинской области сегодня ночью Фото: Михаил Чиняев © URA.RU

Минувшей ночью жители Челябинской области наблюдали в небе редкое природное явление — северное сияние. Но если в предыдущие разы оно было преимущественно зеленого цвета, то в этот раз — фиолетового и розово-красного, сообщили URA.RU читатели.

«В Уйском районе Челябинской области ночью можно было наблюдать северное сияние. Обычно свечение было зеленое, этот цвет самый распространенный, но в этот раз было что-то просто невообразимое — светило фиолетовым, розовым, красным и желтым», — рассказал URA.RU читатель.

Аналогичное явление наблюдали и в других районах Челябинской области. В Трехгорном рано утром также местные жители заметили красно-розовое сияние.

Продолжение после рекламы

Причиной необычного свечения северного сияния могла стать произошедшая ранее на Солнце самая крупная в 2025 году вспышка. Она достигла максимума — X5.15. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения от A до X и могут сопровождаться выбросами плазмы.