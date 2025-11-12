Логотип РИА URA.RU
В ХМАО школьников и студентов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

12 ноября 2025 в 09:48
Школьники и студенты в ХМАО перешли на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югре несколько образовательных учреждений переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Удаленно проходят занятия для студентов трех групп колледжа в Нефтеюганске и учеников двух классов средней школы в Кондинском районе.

«На 45-й неделе текущего года в связи с заболеваемостью ОРВИ переведены на дистанционные формы обучения три группы одного колледжа в Нефтеюганске, два класса одной школы в Кондинском районе», — сообщило региональное управление Роспотребнадзора на официальном сайте.

Из-за большого числа заболевших полностью разобщили школу в Кондинском районе, а также 15 групп в 12-ти детских садах в пяти районах ХМАО.   Согласно данным Роспотребнадзора, за неделю с 3 по 9 ноября зарегистрировано 56 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели. При этом на долю детей приходится 46,3% всех заболевших.

Ранее URA.RU писало, что в округе наблюдался рост заболеваемости респираторными инфекциями. В нескольких муниципалитетах Югры школьники и студенты временно перешли на дистанционное обучение.

