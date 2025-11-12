Промзона загорелась на юге России: карта ударов БПЛА на 12 ноября

Несколько десятков БПЛА ВСУ сбиты над регионами РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь с 11 на 12 ноября дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 22 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Беспилотники были ликвидированы в нескольких регионах России: в Ростовской области, Ставропольском крае, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской областях и в Московском регионе.

В Ставропольском крае из-за падения осколков БПЛА загорелась промзона. Как сообщил глава региона Владимир Владимиров, пожар возник в Буденновске. Карта ночной атаки ВСУ — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Ночная атака ВСУ

За ночь были перехвачены и уничтожены 22 украинских БПЛА. Как сообщили представители Минобороны РФ в своем telegram-канале, восемь БПЛА было уничтожено в Ростовской области, четыре — над Ставропольским краем, по три — над Орловской и Брянской областями, два — над Тульской областью, по одному — над Калужской областью и Московским регионом.

Продолжение после рекламы

Подробности атаки по Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале сообщил, что беспилотники сбили над тремя районами. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В настоящее время устанавливаются масштабы нанесенного ущерба.

В Ставропольском крае загорелась промзона

Силы ПВО Минобороны РФ отразили террористическую атаку украинских беспилотников над Буденновским округом. В результате падения обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска возникло возгорание, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Над Орловской областью уничтожено несколько БПЛА

Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, за ночь над регионом были ликвидированы четыре беспилотника ВСУ. Пострадавших не зафиксировано. У нескольких частных домов повреждена кровля. На места выехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Сбито три дрона над Брянской областью

Подразделения ПВО Минобороны страны обнаружили и ликвидировали три беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. О чем сообщил глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

В Тульской области сбили два беспилотника ВСУ

Глава Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале сообщил, что ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских БПЛА в воздушном пространстве региона. В результате инцидента никто не пострадал, повреждения зданий и объектов инфраструктуры не обнаружены.

План ковер был введен в трех аэропортах страны

Сразу в нескольких аэропортах страны ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Как сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко, план «Ковер» был введен с 23:18 по мск в аэропорту Калуги. В 1:29 аналогичные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Владикавказа и Грозного. К 6:10 ограничения в аэропортах были сняты.