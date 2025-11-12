Логотип РИА URA.RU
В Красногорске возбудили дело после взрыва, при котором пострадал ребенок

12 ноября 2025 в 09:47
В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красногорске возбуждено уголовное дело после взрыва, в результате которого  пострадал 10-летний мальчик. По данным ГСУ СК России по Московской области, ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, после чего произошла детонация и у него оторвало пальцы. 

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребенка (ч. 3 ст. 30 п. „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено гвоздями. Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас врачи пытаются пришить ему два пальца.

Инцидент произошел 11 ноября на улице Пионерской в Красногорске. По словам очевидцев, в момент взрыва мальчик шел на тренировку и увидел деньги рядом с детской площадкой. Перед операцией школьник успокаивал мать и просил ее не плакать.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Также был проведен осмотр места инцидента, назначены комплексные экспертизы. Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех деталей инцидента. 

