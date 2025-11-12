До конца года власти объявят торги на строительство школ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Академическом и Чкаловском районах Екатеринбурга в ближайшие годы построят две школы на четыре тысячи учеников. Проекты уже проходят госэкспертизу и скоро будут объявлены торги, рассказал губернатор Денис Паслер.

«До конца текущего года будут объявлены торги на их строительство. Сейчас проекты проходят государственную экспертизу», — написал Паслер в своем telegram-канале.

Первую школу — №3 в микрорайоне Солнечный — оснастят тремя спортзалами и двумя залами с тренажерами. Предусмотрены также актовый зал и столовая на 625 мест. Для допобразования выделят блок на 200 мест с гончарной, проектной и арт-мастерскими, а также студией подкастов. Возле школы появятся стадион, площадка для воркаута, беговые дорожки и зона отдыха с литературным сквером.

Второе учреждение — школа №1 в 16-м квартале Академического — будет представлять собой трехблочное здание с отдельными корпусами для начальной и старшей школы. В школе будут столовая и актовый зал вместимостью 600 человек, а также библиотека. На территории оборудуют физкультурно-спортивную зону с кортом для футбола и хоккея, площадками для баскетбола и волейбола, беговыми дорожками, прыжковой ямой и трибунами для зрителей.