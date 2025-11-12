Тюменцам предлагают дешевые билеты в Сочи
Билет в одну сторону будет стоить 1 934 рубля
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Из Тюмени можно улететь в Сочи за 1 934 рубля. Такая минимальная цена за перелет указана на одном из онлайн-сервисов продажи билетов.
«Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 21 ноября. Стоимость билета: 1 934 рубля в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Максимальная стоимость билетов в этом месяце составляет 7 817 рублей.
Пассажир может взять с собой только ручную кладь. Время в пути составит ровно четыре часа. Ранее самый дешевый билет в Сочи из Тюмени стоил 3 180 рублей. Такая стоимость была за поездку в сентябре.
