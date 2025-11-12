Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Туризм

Тюменцам предлагают дешевые билеты в Сочи

Из Тюмени в Сочи можно улететь за 1 934 рубля
12 ноября 2025 в 11:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Билет в одну сторону будет стоить 1 934 рубля

Билет в одну сторону будет стоить 1 934 рубля

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Тюмени можно улететь в Сочи за 1 934 рубля. Такая минимальная цена за перелет указана на одном из онлайн-сервисов продажи билетов.

«Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 21 ноября. Стоимость билета: 1 934 рубля в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Максимальная стоимость билетов в этом месяце составляет 7 817 рублей.

Пассажир может взять с собой только ручную кладь. Время в пути составит ровно четыре часа. Ранее самый дешевый билет в Сочи из Тюмени стоил 3 180 рублей. Такая стоимость была за поездку в сентябре.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал