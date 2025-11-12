Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО погиб водитель после столкновения с автобусом

12 ноября 2025 в 09:51
ДТП произошло около 5:30 утра на 6 км автодороги «Карамовская»

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) произошло смертельное ДТП. При столкновении легкового автомобиля с автобусом погиб водитель, сообщила окружная Госавтоинспекция в telegram-канале.

«В результате столкновения автомобиля Dodge и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали в кювет, после чего произошло возгорание. В результате ДТП водитель автомобиля Dodge погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что происшествие случилось рано утром, примерно в 5:30 на 6 км автодороги «Карамовская». На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

