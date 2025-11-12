При крушении самолета в Грузии погибли 20 военных
12 ноября 2025 в 09:44
В результате катастрофы транспортного самолета С-130 на территории Грузии погибли 20 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны Турции.
