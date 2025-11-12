Логотип РИА URA.RU
Синоптики раскрыли, как долго в Тюмени продержится аномально теплая погода

В Тюмени в течение двух недель сохранится плюсовая температура
12 ноября 2025 в 09:54
В следующие две недели тюменцам стоит ждать мокрого снега

В следующие две недели тюменцам стоит ждать мокрого снега

Фото: Илья Московец © URA.RU

Теплая погода сохранится в Тюмени еще две недели. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.

«До 25 ноября в Тюмени будет сохраняться теплая для этого месяца погода. Температура не будет опускаться ниже ноля градусов днем и -6 градусов в ночное время», — утверждает ресурс.

Отмечается, что в это время осадков будет немного. Мокрый снег с дождем пройдет 13, 16 ноября, а также с 19 по 21 число. Что же касается погоды в области, ранее URA.RU сообщало, что в отдельных районах региона в ближайшее время может резко похолодать.

