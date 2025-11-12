В ХМАО завершено расследование дела об убийстве во время застолья

Житель ХМАО зарезал знакомого во время застолья в гостях Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Ханты-Мансийске завершено расследование убийства во время пьяной ссоры. Житель ХМАО зарезал знакомого во время застолья, сообщил окружной следственный комитет.

«Обвиняемый, находясь в квартире у знакомых, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по незначительному поводу вступил в конфликт с другим гостем. Во время ссоры он причинил потерпевшему смертельное ножевое ранение в область груди», — рассказало ведомство на официальном сайте.

Мужчина ранее был судим. После происшествия его задержали сотрудники полиции. По ходатайству следователя и решению суда он заключен под стражу. Следователи собрали достаточные доказательства и направили материалы уголовного дела в суд.

