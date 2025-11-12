Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных в крушении самолета в Грузии

Минобороны Турции выразило соболезнования родным и близким военных, погибших при крушении самолета Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министерство обороны Турции официально подтвердило гибель 20 своих военных в результате крушения военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules, который разбился накануне на территории Грузии. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшара Гюлера.

«Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолета С-130 на грузино-азербайджанской границе. От своего имени и имени Министерства обороны выражаю соболезнования близким погибших», — говорится в заявлении Гюлера в соцсети X.

В связи со случившимся МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека. Соболезнования Турции выразили главы и представители высокопоставленных лиц нескольких стран, в том числе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Продолжение после рекламы

Азербайджан заявил о готовности оказать всю необходимую поддержку для ликвидации последствий происшествия и проведения поисково-спасательных работ. Расследование причин крушения продолжается.

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules турецких ВВС разбился в горах Кавказа у границы Грузии и Азербайджана, возвращаясь из Баку после парада, посвященного 5-летию победы Баку в войне за Нагорный Карабах. На борту находились 20 человек.

По данным турецкого ведомства, самолет пропал с радаров через несколько минут после вхождения в воздушное пространство Грузии. Он упал примерно в пяти км от грузино-азербайджанской границы в муниципалитете Сигнаги.