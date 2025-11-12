Иск Генпрокуратуры о передаче государству имущества ОПГ «Махонинские» поставили на паузу

Процесс возобновится 13 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рассмотрении дела о передаче в собственность государства активов челябинского ОПС «Махонинские» объявлен перерыв. Такое решение принял Советский суд Челябинска.

«Объявлен перерыв. Следующее заседание — 13 ноября», — указано в базе данных суда по итогам заседания, длившегося до ночи.

В общей сложности в деле фигурируют 23 административных ответчика. Это Андрей и Александр Махонины, их родственники, бизнес-партнеры и менеджеры. Еще несколько человек и компаний обозначены как заинтересованные лица.

Продолжение после рекламы

Дело рассматривается в порядке административного производства, а не гражданского, как это было с «Макфой» и «Южуралзолотом». Процесс проходит в закрытом режиме.

Генеральная прокуратура РФ направила иск в суд с требованием о признании челябинской группировки «Махонинские» экстремистской организацией и введении запрета на ее деятельность. Помимо этого, надзорное ведомство намеревается обратить в пользу казны активы преступного сообщества. Их оценивают в 2,5 миллиарда рублей. На объектах, принадлежащих «Махонинским», ФСБ провела обыски, приставы начали арестовывать имущество фигурантов дела, в том числе торговые точки.