Иск Генпрокуратуры о передаче государству имущества ОПГ «Махонинские» поставили на паузу
Процесс возобновится 13 ноября
В рассмотрении дела о передаче в собственность государства активов челябинского ОПС «Махонинские» объявлен перерыв. Такое решение принял Советский суд Челябинска.
«Объявлен перерыв. Следующее заседание — 13 ноября», — указано в базе данных суда по итогам заседания, длившегося до ночи.
В общей сложности в деле фигурируют 23 административных ответчика. Это Андрей и Александр Махонины, их родственники, бизнес-партнеры и менеджеры. Еще несколько человек и компаний обозначены как заинтересованные лица.
Дело рассматривается в порядке административного производства, а не гражданского, как это было с «Макфой» и «Южуралзолотом». Процесс проходит в закрытом режиме.
Генеральная прокуратура РФ направила иск в суд с требованием о признании челябинской группировки «Махонинские» экстремистской организацией и введении запрета на ее деятельность. Помимо этого, надзорное ведомство намеревается обратить в пользу казны активы преступного сообщества. Их оценивают в 2,5 миллиарда рублей. На объектах, принадлежащих «Махонинским», ФСБ провела обыски, приставы начали арестовывать имущество фигурантов дела, в том числе торговые точки.
По данным Генпрокуратуры, представители группировки поддерживали контакты с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, а также бывшим первым заместителем председателя Законодательного собрания региона Константином Струковым. Сейчас ОПГ поддерживает отношения с руководителями преступных организаций и контролирует часть доходов от исправительных учреждений. По данным Росфинмониторинга, объединение выводило получаемые от коммерческой деятельности средства за пределы Российской Федерации.
