На птицефабрике «Пышминской» возможно сокращение прибыли и штата после уничтожения больных кур

«Ситуация напоминает случай с Боровской птицефабрикой в 2021 году, когда было уничтожено более 4 млн кур. „Во-первых, конечно — это убыток для предприятия, соответственно, компания заплатит меньше налогов в бюджет региона, так как снизится объем производства и его доходы. Кроме того, могут возникнуть проблемы с рабочими местами, так как столько сотрудников в моменте не нужно будет“, — пояснил эксперт в беседе с „РБК Тюмень“.