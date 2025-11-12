В начале недели Москву накроют снегопады и ледяной дождь
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Москве в начале следующей недели ожидаются снегопады, которые перейдут в ледяные дожди. В результате сформируется временный снежный покров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В ночь на понедельник будет малооблачной и холодной, с заморозками. Днем теплый фронт принесет снегопады, переходящие в ледяные дожди», — передает РИА Новости сообщение Евгения Тишковца. Он добавил, что дожди продолжатся после обеда. Температура будет от 0 до плюс 3. В Москве появится снег, но не более 1-3 сантиметров.
На Урале, в Свердловской области, 12 ноября ожидается поступление арктической воздушной массы. В северной половине региона может выпасть небольшой снег, сообщил синоптик Алексей Пулин.
