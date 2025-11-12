Логотип РИА URA.RU
Пермский аэропорт начал подготовку к строительству бизнес-терминала

Строительством vip-терминала в Большом Савино займется пермская компания
12 ноября 2025 в 10:23
Будущий комплекс бизнес-терминала будет включать в себя ангары для самолетов Sukhoi Superjet

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Для проведения инженерных изысканий и разработки проектной документации, необходимой для строительства бизнес-терминала в Пермском аэропорту, выбран подрядчик — ООО «Производственно-строительная компания „Альянс“». В рамках контракта компания осуществит ряд работ, включая инженерно-геологические, гидрометеорологические, геодезические и экологические изыскания, проведет 3D-обследование территории.

«Будущий комплекс бизнес-терминала будет включать в себя ангары для самолетов Sukhoi Superjet, специальную зону для досмотра, помещения для VIP-пассажиров и заведение общественного питания с баром. Площадь основного здания составит от 400 до 500 квадратных метров, а его ввод в эксплуатацию ожидается в период с 2026 по 2027 год», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». 

В июле 2025 года появлялась информация о том, что бизнес-терминал будет возведен на территории бывшего аэропорта Большое Савино. Здание, располагавшееся на улице Аэродромной и обслуживавшее пассажиров до 2017 года, было демонтировано в 2024 году. Помимо строительства терминала, региональные власти намерены провести реконструкцию дороги, которая ведет к бывшему терминалу аэропорта. 

