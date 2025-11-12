Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Появилось видео задержания исполнителей покушения на митрополита Тихона

12 ноября 2025 в 11:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сотрудники ФСБ задержали граждан Украины, планировавших убить митрополита Тихона

Сотрудники ФСБ задержали граждан Украины, планировавших убить митрополита Тихона

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Появилось видео задержания предполагаемых исполнителей покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают двух граждан Украины, которые планировали убить священнослужителя с использованием самодельного взрывного устройства.

Следствие установило, что задержанные действовали по заданию украинских спецслужб. После начала СВО они были завербованы для слежки за митрополитом, а в феврале 2025 года получили приказ организовать взрыв в Сретенском мужском монастыре Москвы. В ФСБ считают, что целью теракта был срыв переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

В ходе обысков 11 ноября в Москве, Псковской области и Крыму были изъяты доказательства причастности задержанных к преступлению, включая агитационные материалы запрещенной террористической организации. Также получены сведения о возможной причастности к подготовке покушения других лиц.

Продолжение после рекламы

Ранее ФСБ предотвратила попытку хищения истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Заговор разрабатывался украинской и британской разведками, которые предлагали российском военному три миллиона долларов. В ответ ВС РФ нанесли удары по центру радиоэлектронной борьбы ГУР Украины в Киевской области и аэродрому «Староконстантинов» в Хмельницкой области.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал