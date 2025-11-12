В Челябинской области падает стоимость подержанных иномарок

В Челябинской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 4,3% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области стоимость автомобилей с пробегом за месяц снизилась на 4,3% и в среднем достигла 1,29 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в сервисе «Авто.ру».

«Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Челябинской области за месяц снизилась до 1,29 миллиона рублей. В топе по снижению цен — ЗАЗ Chance, Nissan Terrano и Lifan Smily», — сообщили URA.RU в пресс-службе автомобильного сервиса.

За октябрь стоимость автомобилей с пробегом не старше 15 лет в Челябинской области уменьшилась на 4,3% к сентябрю. Наибольшее снижение показали ЗАЗ Chance (−7,7%; 165 тысяч рублей), Nissan Terrano (−6,9%; 1,3 млн рублей) и Lifan Smily (−6,9%; 188 тысяч рублей). Средняя цена отечественного автомобиля не старше 15 лет держится на отметки в 700 тысяч рублей.

Заметно увеличилась и активность потенциальных покупателей — число просмотров объявлений на автомобильных порталах в октябре увеличилось на 17% в сравнении с сентябрем. Динамика моедт привести к равновесию спроса и предложений, считают в «Авто.ру». «Сложившаяся на вторичном рынке динамика демонстрирует сближение позиций продавцов и покупателей, что в скором времени может привести к достижению точки равновесия», — добавили в пресс-службе сервиса.