Екатеринбургский священник назвал невозможной дружбу мужчины и женщины
Истинной дружбой Попиченко назвал отношения между однополыми людьми
Дружбы между мужчиной и женщиной не существует — настоящей дружбой может быть только однополая. Об этом заявил протоиерей Екатеринбургской епархии Евгений Попиченко.
«Женщина для мужчины может быть или женой, или любовницей. Так устроен мир. <...> Да, физического греха в этом нет, но есть такое предблудие, когда мы приоткрываем личное», — сказал священник в эфире православного телеканала «Союз».
Заявления свердловских священников не раз становятся основами огромных сюжетов СМИ. Так, старший священник Храма на Крови Максим Миняйло призвал отменить материнский капитал. По его мнению, это помощь девелоперам и строителям. Вместо него необходимо выплачивать женщинам МРОТ за каждого ребенка.
- читатель12 ноября 2025 11:09мужчины и женщины как -нибудь сами без этого попа разберутся дружить им или не дружить