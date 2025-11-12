Екатеринбургский священник назвал невозможной дружбу мужчины и женщины

Истинной дружбой Попиченко назвал отношения между однополыми людьми Фото: Размик Закарян © URA.RU

Дружбы между мужчиной и женщиной не существует — настоящей дружбой может быть только однополая. Об этом заявил протоиерей Екатеринбургской епархии Евгений Попиченко.

«Женщина для мужчины может быть или женой, или любовницей. Так устроен мир. <...> Да, физического греха в этом нет, но есть такое предблудие, когда мы приоткрываем личное», — сказал священник в эфире православного телеканала «Союз».