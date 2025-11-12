Жители района ЯНАО переплачивали за отопление по вине управляющей компании
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Шурышкарском районе ЯНАО по жалобе местных жителей прокуратура проверила деятельность управляющей компании. В ходе проверки выяснилось, что управляющая организация не выполняла свои обязательства по установке и запуску общедомовых счетчиков. Из-за этого жильцы переплачивали за отопление, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Прокуратура Шурышкарского района по обращению местных жителей проверила соблюдение требований законодательства МУП „ЖИЛФОНД“.Установлено, что управляющей организацией длительное время не исполнялись обязанности по установке и вводу в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии жилых многоквартирных домов в селе Мужи, в связи с чем жильцы были вынуждены нести расходы на оплату услуг отопления», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что прокурор района направил в суд исковые заявления. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры: организацию обязали ввести в эксплуатацию общедомовые приборы учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Кроме того, в пользу двух пенсионеров — жильцов домов — была взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
