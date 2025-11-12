Солдаты ВСУ взяли в заложники трех французских и двух колумбийских наемников

Инцидент произошел из-за отказа наемников продолжать боевые действия Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские военнослужащие взяли в заложники трех наемников из Франции и двух из Колумбии, за каждого просили выкуп в размере 20 тысяч евро. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев.

«В районе НП (населенного пункта) Соболевка бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ взяли в заложники пять наемников», — заявил Виталий Киселев. Его слова передает РИА Новости. Речь идет о трех бойцах из Франции, и еще двух из Колумбии. Наемники отказались продолжать боевые действия. Украинцы попросили за каждого попросили выкуп — 20 тысяч евро.