Пермский краеведческий музей ищет хранителя древностей
Одних только прялок в коллекции музея невообразимое множество
Фото: Данил Постаногов
В Перми краеведческий музей открыл вакансию «Хранитель фондов». Кандидат должен иметь высшее историческое или культурологическое образование, но главное быть увлечен этнографией. В обязанности сотрудника будет входить уход за предметами из коллекции «Этнография. Дерево» и ее пополнение.
«Обязанности: обеспечивать хранение предметов из коллекции „Этнография. Дерево“; осуществлять научное изучение коллекции, маркировку предметов, составление топографических описей, научно-справочных карточек, систематический контроль за состоянием сохранности; участвовать в работе по комплектованию предметов коллекции», — говорится на странице музея в соцсетях. График работы предполагается стандартный пятидневный. Зарплата — по результатам собеседования.
Коллекция этнографического дерева собиралась сотрудниками музея еще с конца XIX века. В ней более 2000 экспонатов. Это и предметы крестьянской утвари, и орудия труда, и мебель, и многое другое. Ранее URA.RU показывало фото с двух выставок, посвященных деревянной этнографии, которая расположена в Хохловке.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!