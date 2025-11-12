Пермский краеведческий музей ищет хранителя древностей

Одних только прялок в коллекции музея невообразимое множество Фото: Данил Постаногов

В Перми краеведческий музей открыл вакансию «Хранитель фондов». Кандидат должен иметь высшее историческое или культурологическое образование, но главное быть увлечен этнографией. В обязанности сотрудника будет входить уход за предметами из коллекции «Этнография. Дерево» и ее пополнение.

«Обязанности: обеспечивать хранение предметов из коллекции „Этнография. Дерево“; осуществлять научное изучение коллекции, маркировку предметов, составление топографических описей, научно-справочных карточек, систематический контроль за состоянием сохранности; участвовать в работе по комплектованию предметов коллекции», — говорится на странице музея в соцсетях. График работы предполагается стандартный пятидневный. Зарплата — по результатам собеседования.