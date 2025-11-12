Тюменских работодателей призвали отдавать предпочтение зумерам, а не мигрантам

По мнению чиновников, мигранты не настроены вливаться в коллективы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменским работодателям при рекрутинге кадров стоит отдавать предпочтение не трудовым мигрантам, а местному молодому поколению. Такое заявление сделала на «Дне знаний для предпринимателей» директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова.

«Использование труда иностранных граждан лишь временно решает проблему дефицита кадров, так как мигранты часто не интегрируются в коллектив и корпоративную культуру и воспринимают Россию как промежуточный пункт» — приводит слова Ефремовой «Федерал Пресс».

Кроме того, работодателям, по ее мнению, стоит пересмотреть подходы к созданию среды на своих предприятиях. «Для зумеров приоритетны комфортные условия работы, интересные проекты и возможности карьерного роста. Работодателям важно учитывать потребности молодежи, чтобы удержать кадры», — пояснила она.

