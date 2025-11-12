Логотип РИА URA.RU
Жога: Челябинск лидирует в конкурсе на звание культурной столицы России

12 ноября 2025 в 11:39
Жога отметил культурный потенциал Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск стал лидером народного голосования за звание культурной столицы 2027 года. Об этом сообщил полпред президента в УрФО Артем Жога.

«На портале „Госуслуги“ идет народное голосование за звание „Культурная столица“. В финал вышли восемь городов, среди которых лидирует наш Челябинск», — отметил Жога в своем telegram-канале.

Жога подчеркнул, что в ходе голосования свои предпочтения высказали уже порядка одного миллиона россиян. Он добавил, что Челябинск представляет собой динамично развивающийся город, в котором регулярно проходят многочисленные значимые мероприятия — от театральных премьер и масштабных фестивалей до увлекательных выставок и музыкальных концертов. Среди культурных достояний региона особо выделяются академический ансамбль танца «Урал» и симфонический оркестр, которые завоевали признание на всю Россию.

«Дорогие друзья, давайте покажем силу Уральского федерального округа и поддержим Челябинск», — предложил Жога. Он добавил, что народное голосование завершится 6 декабря.

К 8 ноября Челябинск стал занимать первое место в конкурсе, обогнав Новосибирск. За свой любимый уральский город отдали свои голоса более 136 тысяч человек. 

