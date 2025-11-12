Михаил Ефремов подарил квартиру в Хамовниках бывшей жене
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Актер Михаил Ефремов избавился от части своей московской недвижимости на сумму почти 200 миллионов рублей. Знаменитую квартиру в Хамовниках он подарил бывшей жене Софье Кругликовой. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Самую знаменитую квартиру в Хамовниках он подарил бывшей жене Софье Кругликовой, с которой они должны были поделить недвижку во время развода», — говорится в публикации. Ефремов приобрел это жилье в 2011 году. Сейчас, чтобы избежать судебных разбирательств, актер переписал квартиру на бывшую жену. По оценкам, стоимость данного объекта недвижимости достигает 140 миллионов рублей.
Кроме того, Михаил Ефремов переоформил на Софью Кругликову половину доли в квартире, расположенной на Тверской улице в Москве. Эта недвижимость перешла к актеру в 2023 году в качестве наследства от дяди. Теперь квартира находится в совместном владении бывших супругов, а ее стоимость оценивается в 90 миллионов рублей.
Ранее Михаил Ефремов подарил трехкомнатную квартиру площадью 73 квадратных метра на Олимпийском проспекте семье, которая на протяжении 19 лет ухаживала за его дядей. Это произошло после того, как он вышел по УДО из колонии.
