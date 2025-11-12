Ехал два года и 20 минут воевал: как уничтожали первый Abrams, за который дали 10 млн

Охлобыстин дал военным 10 миллионов рублей за уничтоженный танк Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российские военные получили выплату за первый уничтоженный американский танк Abrams. Речь идет о 10 миллионах рублей, которые обещал актер Иван Охлобыстин. Он отметил, что вся сумма передавалась частями, а не сразу.

Сам танк был подбит в феврале 2024 года. Тогда ВС РФ окончательно развеяли миф о неуязвимости американской техники, которую так давно хотел Киев. Как уничтожали первый Abrams в зоне СВО — в материале URA.RU.

Выплата нашла героев

Военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили премию в 10 миллионов рублей за первое уничтожение американского танка Abrams. Как сообщил Охлобыстин, вся сумма была передана военным частями: сначала пять миллионов, а затем еще столько же.

Ранее о том, что танк Abrams был подбит на авдеевском направлении бойцами этой же бригады, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Это произошло в феврале 2024 года.

Как уничтожался первый Abrams

Киев надеялся, что поставки американской и европейской техники помогут ему провести летнее контрнаступление 2023 года. Однако все пошло не по плану — ВСУ не смогли пойти в грандиозную, как они обещали, атаку. Также не помогла и западная техника — первый Abrams сначала подбили при помощи обычных беспилотников.

Танк Abrams вблизи линии фронта заметили впервые 25 февраля 2024 года чуть северо-западнее Авдеевки, которая к тому моменту полностью перешла под контроль ВС РФ и была освобождена от остатков украинских националистических формирований.

26 февраля глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ уничтожили танк Abrams, оснащенный дополнительной динамической защитой. В интернете быстро появились видеозаписи, демонстрирующие момент поражения бронемашины и ее последующее возгорание. На следующий день информация об уничтожении танка была подтверждена российским военным ведомством.

Танк поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные». Это был первая уничтоженная бронемашина этой модели.

«Расчет аэроразведки вел наблюдение, обнаружил танк, убедился, что это именно Abrams. Дали команду к бою, сразу подняли „птицу“ (беспилотник — прим. URA.RU), вылетели, сделали объективный контроль, убедились, что это Abrams», — поделился оператор дрона с позывным Рассвет. Боец сообщил, что в результате первого удара дрона по танку — в его заднюю часть под башню — машина была обездвижена. После этого сразу же был поднят в воздух второй дрон, который атаковал танк немного повыше — это привело к подрыву боекомплекта.

Военнослужащий подчеркнул, что машина вышла на открытую местность неоправданно медлительно. По его мнению, экипаж был уверен в своей неуязвимости, однако поразить танк оказалось совершенно несложно.

Рассвет выразил гордость за всех участников операции и отметил, что каждый расчет справился со своей задачей на высоком уровне. «„Абрамсы“ будут и дальше гореть, они должны гореть дальше, обязаны», — добавил военный.

Командир разведывательно-ударной группы с позывным Коловрат сообщил, что путь танка до зоны проведения СВО занял два года. «Два года он ехал, а 20 минут воевал, ждем следующие Abrams», — заявил он. Коловрат добавил, что российские военные действовали оперативно и эффективно. Экипаж вражеского танка состоял из трех человек, двое смогли эвакуироваться, одного, возможно, тяжелораненого, тоже удалось забрать с собой.

Уничтожение первого в ходе спецоперации американского танка Abrams развеяло миф об его неуязвимости, заявили в пресс-службе Ростеха. «Наглядно развеян очередной миф, чуда не случилось», — отметили там.

Западные танки Abrams и Leopard почти исчезли из зоны СВО

ВСУ практически перестали применять американские танки Abrams и немецкие Leopard на линии боевого соприкосновения. Как ранее сообщали в российских силовых структурах, на херсонском и запорожском направлениях этих танков сейчас нет. Причина — уязвимость танков перед ударными беспилотниками.

«Такая разрекламированная и дорогая техника, как Leopard или Abrams, в принципе применяется очень редко и неохотно», — отметил собеседник. Командование ВСУ осознает высокий риск уничтожения танков беспилотниками, что приведет не только к значительным финансовым потерям, но и к серьезному репутационному ущербу.

Если тяжелые танки практически выведены из боевых действий из-за уязвимости перед ударными беспилотниками, то авиатранспортные средства и легкая техника остаются востребованными для выполнения специальных операций в глубоком тылу противника. Так ВСУ начали использовать американские вертолеты UH-60 Black Hawk. С помощью такого авиасредства в районе Красноармейска недавно были высажены диверсанты ГУР Украины.

Характеристики Abrams

Основной боевой танк М1 Abrams состоит на вооружении армии США. В зависимости от версии и оснащения его боевая масса варьируется от 54 до 66,8 тонны. Модификация М1А1, которая некогда была поставлена Киеву, оснащена 120-мм гладкоствольной пушкой M256 — такое же орудие применяется на немецких танках «Леопард-2». Танк имеет экипаж из четырех человек и оснащен газотурбинным двигателем мощностью 1500 лошадиных сил.

В настоящее время США в основном эксплуатируют более продвинутую версию танка — М1А2, которая обладает улучшенными характеристиками. Из открытых источников известно, что танки Abrams использовались американскими военными в нескольких военных конфликтах: во время войны в Персидском заливе в 1991 году, в ходе Иракской войны (2003–2011) и афганской кампании (2001–2021). Также бронемашины этого типа применялись Саудовской Аравией в конфликте в Йемене.

В ходе боевых действий в Ираке танки Abrams неоднократно поражались 100-мм бронебойными снарядами, выпускаемыми для танков Т-55, которые считаются устаревшими. Уровень бронирования Abrams сопоставим с бронированием танка Leopard или даже уступает ему.