В курганском округе появится специализированная похоронная служба

В Далматовском округе (Курганская область) суд обязал муниципалитет создать в специализированную службу по вопросам похоронного дела. Об этом сообщается в tg-канале прокуратуры региона.

«По иску прокурора Далматовского района суд обязал муниципалитет создать в округе специализированную службу по вопросам похоронного дела», — пишет ведомство. Проверка прокуратуры выявила, что в округе отсутствует такая служба, что нарушает права граждан на получение гарантированных государством услуг по погребению, в том числе безвозмездных. Теперь ход исполнения решения суда находится на контроле надзорного органа.