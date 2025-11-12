Логотип РИА URA.RU
В курганском округе появится специализированная похоронная служба

12 ноября 2025 в 10:50
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Далматовском округе (Курганская область) суд обязал муниципалитет создать в специализированную службу по вопросам похоронного дела. Об этом сообщается в tg-канале прокуратуры региона.

«По иску прокурора Далматовского района суд обязал муниципалитет создать в округе специализированную службу по вопросам похоронного дела», — пишет ведомство. Проверка прокуратуры выявила, что в округе отсутствует такая служба, что нарушает права граждан на получение гарантированных государством услуг по погребению, в том числе безвозмездных. Теперь ход исполнения решения суда находится на контроле надзорного органа.

Ранее URA.RU сообщало, в Звериноголовском округе прокуратура выявила нарушения в работе администрации при организации похоронного дела. Чиновники не создали специализированную службу по вопросам погребения.

