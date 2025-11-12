Логотип РИА URA.RU
Пермякам предложили сообщать о летящих БПЛА через мобильное приложение

Жителям Перми предложили сообщать о летящих БПЛА через мобильное приложение
12 ноября 2025 в 11:06
Приложение не позволяет добавлять снимки из галере

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей Перми проинформировали о возможности сообщить о замеченном беспилотном летательном аппарате с помощью специального мобильного приложения. Необходимая функция реализована в приложении РАДАР.НФ.

«Приложение не позволяет добавлять снимки из галереи, поэтому фотографию необходимо делать через приложение, используя камеру телефона в реальном времени. Ресурс дает возможность уведомлять экстренные службы не только о БПЛА, но и о взрывах, ракетах и подозрительной активности», — сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) в соцсети «ВКонтакте». 

Уточняется, что прежде чем сообщить о БПЛА, необходимо сначала запустить приложение, указать тип обнаруженного объекта и нажать кнопку «Сообщить», а после этого — сделать фотографию. Ее также можно дополнить текстовым комментарием. 

