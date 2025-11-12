Пленные солдаты ВСУ рассказали о бесчеловечных приказах командования

Пленные военнослужащие ВСУ рассказали, что их командование отдавало приказы стрелять по мирным жителям в Купянске (Харьковская область), однако они не стали этого делать. Об этом сообщили в Минобороны России.

«У нас задача была закрепиться и удерживать позиции. Там гражданские были. Они, когда выходили, нам [командование] говорило, чтобы они [гражданские] до нас не дошли. Но мы не стреляли [по ним], хлопцы. Но как можно в живого человека, в гражданского стрелять. Приказы такие были, но мы не выполняли», — сообщил пленный на видео, предоставленном Минобороны России. Они также рассказали, что сдались из-за отсутствия поддержки командования, продовольствия и боеприпасов.