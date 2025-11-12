Трудовая инспекция ХМАО заставила нефтяную компанию выплатить работнику 3 миллиона рублей

Нефтяная компания из ХМАО задолжала работнику три миллиона рублей зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трудовая инспекция ХМАО помогла работнику нефтесервисной компании «Перфобурсервис» получить зарплату и расчет при увольнении. Сумма долга составляла более трех миллионов рублей.

«В ходе взаимодействия Государственной инспекции труда в ХМАО с работодателем ООО „Перфобурсервис“ работнику выплачена задолженность по заработной плате и окончательному расчету при увольнении. Долг составлял 3 240 332,82 рублей», — сообщило ведомство на официальном сайте.

Компания «Перфобурсервис» предоставляет услуги по бурению скважин в нефтегазовой отрасли. Работник не получил свою заработную плату и расчет при увольнении. Трудинспекция вмешалась в ситуацию, чтобы защитить права работника. Компания выплатила нефтянику всю зарплату.

Продолжение после рекламы