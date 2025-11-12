Логотип РИА URA.RU
Тюменские застройщики потеряли прибыль

Тюменские застройщики заработали 73 миллиарда рублей
12 ноября 2025 в 11:04
Падение прибыли в сравнении с прошлым годом не превысило 10%

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Застройщики Тюменской области заработали за 2025 год почти 73 миллиарда рублей. Это на 8% меньше, чем в том же периоде 2024 года, сообщает аналитическое агентство «Прожектор новостроек» в своем telegram-канале.

«За 9 месяцев 2025 года валовая выручка застройщиков Тюмени сократилась на 8,1%. При этом квадратный метр в среднем подорожал — и сделки стали дороже, чем в 2024 году», — отмечают аналитики.

Рост выручки эксперты отметили лишь в четырех городах-миллионниках России. Ранее URA.RU рассказало, стоит ли Тюменцам бояться банкротства девелоперов.

