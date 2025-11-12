Мальчика, потерявшего пальцы при взрыве в Красногорске, прооперировали
Ребенку оторвало пальцы взрывом, его прооперировали
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Мальчику, которому оторвало пальцы, когда он поднимал деньги с земли, сделали операцию. Об этом пишут СМИ.
«Ребенок у нас, все стабильно, прооперировали, спит в палате», — сообщили врачи, раскрыв состояние мальчика. Такой информацией делится telegram-канала «Звезда».
Школьник шел на тренировку и заметил коробку на детской площадке. Там была небольшая взрывчатка. Об этом сообщил тренер спортивной школы. На кадрах с места видно, что после детонации «подарка» с 10-рублевой купюрой весь асфальт забрызгало кровью.
