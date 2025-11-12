Логотип РИА URA.RU
Мальчика, потерявшего пальцы при взрыве в Красногорске, прооперировали

12 ноября 2025 в 11:52
Ребенку оторвало пальцы взрывом, его прооперировали

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Мальчику, которому оторвало пальцы, когда он поднимал деньги с земли, сделали операцию. Об этом пишут СМИ. 

«Ребенок у нас, все стабильно, прооперировали, спит в палате», — сообщили врачи, раскрыв состояние мальчика. Такой информацией делится telegram-канала «Звезда».

Школьник шел на тренировку и заметил коробку на детской площадке. Там была небольшая взрывчатка. Об этом сообщил тренер спортивной школы. На кадрах с места видно, что после детонации «подарка» с 10-рублевой купюрой весь асфальт забрызгало кровью. 

Материал из сюжета:

В Подмосковье ребенку оторвало пальцы, когда он поднял деньги с земли

