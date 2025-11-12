Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Под Шадринском девушка на машине улетела в кювет и покалечила пассажиров. Фото

Под Шадринском девушка на машине улетела в кювет и покалечила трех подруг
12 ноября 2025 в 11:03
Жесткое ДТП произошло в Шадринском округе (архивное фото)

Жесткое ДТП произошло в Шадринском округе (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Шадринском округе (Курганская область) 11 ноября на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. Девушка съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадали пассажиры, сообщается в паблике Госавтоинспекции региона во «ВКонтакте».

«Автомобилем позволил управлять знакомый девушки, который на момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении и заведомо знал, что у девушки отсоветует водительское удостоверение. ️В результате ДТП: водитель и ее пассажиры (девушки) 18 и 19 лет получили телесные повреждения», — подчеркнули в ГАИ.

Уточняется, что никто из участников ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении девушки составлены административные материалы. Сейчас обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Госавтоинспекция призывает граждан ответственно относиться к правилам дорожного движения и не садиться за руль без необходимых знаний и опыта. Ведомство подчеркивает, что получение водительского удостоверения — важный этап для всех, кто хочет управлять транспортным средством.

Новое ДТП в Шадринском округе произошло на фоне роста числа аварий на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. За последние дни здесь зафиксировано несколько происшествий, в том числе смертельное ДТП при обгоне и авария с участием такси и маршрутного автобуса. Осенне-зимние условия и ледяное покрытие дорог повышают риск для участников движения.

Фото с места ДТП

Фото: ВКонтакте Госавтоинспекция 45

