В администрации Тобольского района произошла громкая отставка
Ольга Коротких стала пресс-секретарем главы Тобольского района в 2020 году
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ольга Коротких оставляет должность пресс-секретаря главы Тобольского района (Тюменская область), которую занимала с 2020 года. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что она приняла решение об увольнении спустя неделю после назначения нового руководителя муниципалитета, которым стал бывший председатель городской думы Тобольска Андрей Ходосевич.
«Ольга Геннадьевна уже написала заявление об увольнении. 23 ноября у нее будет последний рабочий день в должности пресс-секретаря главы Тобольского района», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
URA.RU удалось дозвониться до Ольги Коротких. В телефонном разговоре она подтвердила информацию источника агентства. «Да, действительно. Я приняла решение оставить должность пресс-секретаря главы Тобольского района», — кратко сообщила она в разговоре с агентством.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольском районе спустя почти пять месяцев выбрали постоянного главу. В октябре должность, по единогласному решению депутатов, получил спикер гордумы Тобольска Андрей Ходосевич.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!