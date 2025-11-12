Войска беспилотных систем появились в Вооруженных силах РФ

Сейчас ведется работа над созданием высшего учебного заведения для Войск беспилотных систем Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В российской армии создан новый род войск беспилотных систем. Об этом сообщил полковник Сергей Иштуганов, который занимает должность заместителя начальника данного рода войск.

«Войска беспилотных систем в Вооруженных силах Российской Федерации созданы. Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях», — заявил Иштуганов в интервью военкору Александру Коцу. По его словам, полки и другие подразделения уже созданы. Они действуют по общему плану и взаимодействуют с остальными подразделениями группировок войск.

Ранее Иштуганов рассказал о задачах солдат и офицеров этой структуры. Он отметил, что дроны стали основной проблемой для противника в окружении в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Год назад у ВС РФ не было достаточного количества беспилотников, но ситуация изменилась благодаря росту их производства и созданию специальных подразделений.

Иштуганов выделил проект «Рубикон», который в 2025 году сыграл ключевую роль при освобождении Курской области, разрушив логистику ВСУ. Центр уничтожил множество целей, включая вооружение и объекты инфраструктуры, а также подавил около 45 тысяч FPV-дронов ВСУ.