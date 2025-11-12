В ЯНАО не нашли поставщиков деликатесного лосося для клиники

Руководство больницы рассчитывало закупить 1,3 тонны чира Фото: Илья Московец © URA.RU

Салехардская окружная клиника не нашла поставщика 3,4 тонны щекура (чира, щокура). Рыбу планировали закупить на 1,3 млн рублей, сообщается в документах закупки.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)», — сообщается в карточке лота «Поставка продуктов питания (щекур)». Таким образом, аукцион признан несостоявшимся. Заказчиком закупки ценной пресноводной рыбы семейства лососевых выступила Салехардская окружная клиническая больница.