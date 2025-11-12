В ЯНАО не нашли поставщиков деликатесного лосося для клиники
Руководство больницы рассчитывало закупить 1,3 тонны чира
Фото: Илья Московец © URA.RU
Салехардская окружная клиника не нашла поставщика 3,4 тонны щекура (чира, щокура). Рыбу планировали закупить на 1,3 млн рублей, сообщается в документах закупки.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)», — сообщается в карточке лота «Поставка продуктов питания (щекур)». Таким образом, аукцион признан несостоявшимся. Заказчиком закупки ценной пресноводной рыбы семейства лососевых выступила Салехардская окружная клиническая больница.
Ранее URA.RU сообщало, что заказчику необходимо 3,4 тонны свежемороженого продукта до конца 2025 года. Стоимость контракта — 1,3 млн рублей. Кило щекура оценивалось в 402 рубля.
