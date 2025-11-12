Логотип РИА URA.RU
Молодежь Ямала с 12 лет может участвовать в обновленной «Ямолод.премии»

На Ямале расширили условия получения молодежной премии «Ямолод.премия»
12 ноября 2025 в 11:11
Губернатор ЯНАО утвердил изменения в положении о молодежной премии

Губернатор ЯНАО утвердил изменения в положении о молодежной премии

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление, расширяющее возможности участия в премии «Ямолод.премия». Теперь к конкурсу смогут присоединиться подростки с 12 лет, а количество номинаций и победителей увеличится. Об этом сообщает департамент молодежной политики ЯНАО. 

«На Ямале обновляют премию „За вклад в реализацию молодёжной политики“. Теперь участвовать смогут ребята с 12 лет, появятся новые номинации — „Я.добро“, „Я.наставник“ и „Я.патриот“, а победителей станет больше», — пояснили в департаменте молодежной политики ЯНАО. 

Согласно документу, ежегодно будет присуждаться 25 премий вместо предыдущего количества. Размер вознаграждения варьируется от 40 000 до 100 000 рублей в зависимости от номинации. Для перераспределения бюджетных ассигнований на 2025 год предусмотрено 400 тысяч рублей. Подача документов продлится до 23 ноября текущего года через департамент молодежной политики автономного округа.

