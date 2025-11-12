Молодежь Ямала с 12 лет может участвовать в обновленной «Ямолод.премии»

Губернатор ЯНАО утвердил изменения в положении о молодежной премии Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление, расширяющее возможности участия в премии «Ямолод.премия». Теперь к конкурсу смогут присоединиться подростки с 12 лет, а количество номинаций и победителей увеличится. Об этом сообщает департамент молодежной политики ЯНАО.

«На Ямале обновляют премию „За вклад в реализацию молодёжной политики“. Теперь участвовать смогут ребята с 12 лет, появятся новые номинации — „Я.добро“, „Я.наставник“ и „Я.патриот“, а победителей станет больше», — пояснили в департаменте молодежной политики ЯНАО.