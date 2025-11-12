Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Житель Сургута пырнул ножом прохожего на улице. Видео

12 ноября 2025 в 11:55
Житель Сургута устроил поножовщину у жилого дома

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) мужчина во время конфликта на улице Югорская ударил ножом прохожего. Это произошло в дневное время около одного из жилых домов. После нападения он выбросил нож и скрылся с места происшествия.

«В дневное время между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе последовавшей за этим потасовки один из участников, гражданин 1978 года рождения, применил холодное оружие, нанеся своему оппоненту несколько ударов», — сообщила окружная полиция на официальном сайте.

Днем на улице Югорская в Сургуте два мужчины начали ссориться. Во время конфликта один из них, 47-летний мужчина, достал нож и несколько раз ударил своего оппонента. После этого он выбросил нож рядом с подъездом и убежал с места происшествия.

Полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого. Ранее он привлекал внимание правоохранительных органов: у него была судимость.

Пострадавший, 34-летний мужчина, попал в больницу с тяжелыми ранениями. Ему оказали необходимую помощь.

На злоумышленника завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Статья предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

 Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) против 32-летнего местного жителя, напавшего с ножом на юношу возле ТЦ, возбуждено уголовное дело.  Нападавший ранил молодого человека в бедро.

Автор видео: официальный сайт Управления МВД России по Ханты-Мансийскому АО — Югре

