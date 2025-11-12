«Стало плохо»: в Екатеринбурге внедорожник влетел в столб, а водитель умер. Фото
На месте аварии работают инспекторы ДПС
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге утром 12 ноября возле перекрестка улиц Фурманова — Машинная водителю внедорожника Nissan Pathfinder стало плохо прямо за рулем, и он влетел в столб. Прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили, что он умер, рассказал URA.RU очевидец.
«Мужчине стало плохо прямо за рулем. Сперва он проехал по встречке, заехал за бордюр и врезался на всей скорости в столб. В конце концов он скончался. В машине была пассажирка, которую госпитализировали», — сказал собеседник. Известно, что автомобиль женщина вызывала как такси.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только появится.
Фото: ИА «Ночные новости»
