Реклама

«Стало плохо»: в Екатеринбурге внедорожник влетел в столб, а водитель умер. Фото

В Екатеринбурге водитель внедорожника влетел в столб и скончался
12 ноября 2025 в 11:23
На месте аварии работают инспекторы ДПС

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге утром 12 ноября возле перекрестка улиц Фурманова — Машинная водителю внедорожника Nissan Pathfinder стало плохо прямо за рулем, и он влетел в столб. Прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили, что он умер, рассказал URA.RU очевидец.

«Мужчине стало плохо прямо за рулем. Сперва он проехал по встречке, заехал за бордюр и врезался на всей скорости в столб. В конце концов он скончался. В машине была пассажирка, которую госпитализировали», — сказал собеседник. Известно, что автомобиль женщина вызывала как такси.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только появится.

Фото: ИА «Ночные новости»

