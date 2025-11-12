«Вот такую Северную Аврору можно было наблюдать сегодня в районе 7:00 утра над Уралом. На данный момент сейчас проходит Геомагнитная буря уровня G4-G5. Kp-индекс 8», — сообщает пермский астро-клуб «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте».

Северное сияние, или северная аврора, представляет собой оптическое явление, при котором атмосфера планеты в верхних слоях начинает излучать свет различных цветов: зеленого, красного, желтого, синего и фиолетового. Интенсивность и яркость сияния часто связаны с солнечными вспышками, в результате которых в космическое пространство выбрасывается значительное количество заряженных частиц. Цветовая гамма явления определяется тем, с какими веществами взаимодействует солнечный ветер — в рассматриваемом случае красный оттенок был обусловлен взаимодействием с кислородом.