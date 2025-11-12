Пермяки наблюдали яркое северное сияние. Фото
Природное явление удалось увидеть в районе семи утра 12 ноября
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
В Пермском крае 12 ноября около семи часов утра жители смогли увидеть яркое северное сияние. Фотографии этого природного феномена сделал Степан Широбоков вблизи деревни Молоково.
«Вот такую Северную Аврору можно было наблюдать сегодня в районе 7:00 утра над Уралом. На данный момент сейчас проходит Геомагнитная буря уровня G4-G5. Kp-индекс 8», — сообщает пермский астро-клуб «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте».
Северное сияние, или северная аврора, представляет собой оптическое явление, при котором атмосфера планеты в верхних слоях начинает излучать свет различных цветов: зеленого, красного, желтого, синего и фиолетового. Интенсивность и яркость сияния часто связаны с солнечными вспышками, в результате которых в космическое пространство выбрасывается значительное количество заряженных частиц. Цветовая гамма явления определяется тем, с какими веществами взаимодействует солнечный ветер — в рассматриваемом случае красный оттенок был обусловлен взаимодействием с кислородом.
Красный оттенок северного сияния был обусловлен взаимодействием с кислородом
Фото: Астро-клуб «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте»/ Степан Широбоков
