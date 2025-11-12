В Курганской области ветераны боевых действий смогут получить субсидию до миллиона рублей на покупку жилья

В Курганской области ветераны боевых действий могут получить субсидию на покупку жилья Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Курганской области ветераны боевых действий смогут воспользоваться субсидией в размере до одного миллиона рублей для покупки жилья. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с комитета Курганской областной думы по социальной политике. Программа поддержки затрагивает взаимодействие с некоторыми ипотечными компаниями, где оказывается поддержка. Предусмотрен ряд и других мер социальной помощи.

Субсидия — часть комплексной программы поддержки ветеранов. «Ветераны боевых действий могут купить жилье при помощи субсидии до одного миллиона рублей в некоторых ипотечных компаниях», — сообщил корреспондент со ссылкой на комитет. Кроме того, ветераны могут рассчитывать на предоставление земельных участков и другие формы финансовой поддержки.

В регионе действует межведомственная комиссия, которая занимается всесторонней поддержкой участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Ветеранам помогают с медицинской и психологической реабилитацией, содействуют в трудоустройстве и образовании, оказывают помощь при оформлении инвалидности и предоставляют единовременные выплаты до 800 тысяч рублей. Также есть возможность переобучения и открытия собственного дела по социальному контракту с поддержкой до 350 тысяч рублей. В Кургане работают социальные координаторы и специализированные фонды, которые оказывают юридическую, медицинскую и социальную помощь ветеранам СВО, а также консультируют по вопросам получения льгот.

