В Курганской области ветераны боевых действий смогут получить субсидию до миллиона рублей на покупку жилья

В Курганской области ветераны боевых действий могут получить субсидию на покупку жилья
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Курганской области ветераны боевых действий смогут воспользоваться субсидией в размере до одного миллиона рублей для покупки жилья. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с комитета Курганской областной думы по социальной политике. Программа поддержки затрагивает взаимодействие с некоторыми ипотечными компаниями, где оказывается поддержка. Предусмотрен ряд и других мер социальной помощи.
Субсидия — часть комплексной программы поддержки ветеранов. «Ветераны боевых действий могут купить жилье при помощи субсидии до одного миллиона рублей в некоторых ипотечных компаниях», — сообщил корреспондент со ссылкой на комитет. Кроме того, ветераны могут рассчитывать на предоставление земельных участков и другие формы финансовой поддержки.
В регионе действует межведомственная комиссия, которая занимается всесторонней поддержкой участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Ветеранам помогают с медицинской и психологической реабилитацией, содействуют в трудоустройстве и образовании, оказывают помощь при оформлении инвалидности и предоставляют единовременные выплаты до 800 тысяч рублей. Также есть возможность переобучения и открытия собственного дела по социальному контракту с поддержкой до 350 тысяч рублей. В Кургане работают социальные координаторы и специализированные фонды, которые оказывают юридическую, медицинскую и социальную помощь ветеранам СВО, а также консультируют по вопросам получения льгот.
В Курганской области расширены меры поддержки ветеранов боевых действий — им станет доступна субсидия до миллиона рублей на покупку жилья. Это дополнение к уже существующим в стране льготам для участников СВО и их семей, среди которых — возможность воспользоваться различными ипотечными программами (военной, Дальневосточной, Арктической, семейной), получить поддержку в погашении ипотечных обязательств, оформить кредитные каникулы и в ряде регионов — бесплатно получить земельный участок для строительства жилья.
